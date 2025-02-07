Anbean kaydedildi... Firari hükümlüyü hastaneden kaçırmaya çalıştılar!

Bursa'da, kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranırken polis tarafından yakalanan Oktay Akgöl, sağlık kontrolüne getirildiği hastanede 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Anbean kaydedildi... Firari hükümlüyü hastaneden kaçırmaya çalıştılar!
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:32

Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak’ta, 'ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl’ü yakaladı.

Akgöl, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldüğü Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nde 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi. Hastane asansöründe başlayıp, koridorda devam eden tartışma ve arbede saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, firari hükümlüyü kaçırmak isteyen Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K.'yi de gözaltına aldı.

İKİ ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali ve Mücahit Ataç, 'kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit' suçlarından tutuklandı, R.K. adlı şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #arkadaş #firari #kaçırma #Bursa

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