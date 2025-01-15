Esenyurt’ta bir genci darp edip kaçırmaya çalışan magandalar yakalandı
İstanbul'da bir genci darp ederek zorla araca bindirmeye çalışan şüpheliler yakalandı.
Esenyurt İnönü Mahallesi’nde akşam saatlerinde beyaz bir araçla sokağa gelen bir grup maganda, M.A. adındaki genci önce darp etti sonra araca bindirerek kaçırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin tepkisi ile karşılaşan magandalar arabaya eşya fırlatmasıyla panikledi. Şahıslar, genci arabadan atıp kaçtı ancak daha sonra sosyal medyada alaycı bir şekilde fotoğrafını paylaştı.
Olay yeri çevresinde bulunan kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kullanmış oldukları araca ait plaka bilgilerinden araç sahibi R.G. isimli şahıs tespit etti. Araç sürücüsü ve olaya dahil oldukları belirlenen O.C.S. isimli şahıs ile Y.Ş. isimli yaşı küçük olduğu belirtilen şahıs yakalandı.
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