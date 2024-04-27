Anbean kaydedildi... Hafif ticari araç çocuğa çarptı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Salih G. (10) yaralandı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 13:54
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde meydana geldi.

Yusuf D. (24) yönetimindeki hafif ticari araç, koşarak yola çıkan Salih G.'ye çarptı. Kazada Salih G. yaralandı.

Salih G., kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Yusuf D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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