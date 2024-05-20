Anbean kaydedildi... İki grup arasında kavga!

Antalya’nın Alanya ilçesinde iskelede çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:05
Anbean kaydedildi... İki grup arasında kavga!
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Olay, gece saatlerinde Alanya İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sonucunda bir kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan kavga anı bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde taraflardan birinin diğerini yere yatırarak yumruk vurduğu ve başka şahısların da yerde yatan kişiye tekme attığı görüldü.


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