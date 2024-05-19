Futbolcular kavga etmişti: Galatasaray'dan yaşanan olaylar sonrası açıklama!
Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncular arasında yaşanan tartışmanın ardından açıklama yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçından önce oyuncular arasında yaşanan tartışmanın ardından açıklama yaptı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"90 dakika boyunca hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz. Kışkırtmalara kapılmanın Galatasaray'a ve şampiyonluk yolundaki takımımıza zarar vereceğini unutmamalıyız. Bu hususa dikkat etmemiz özellikle önemlidir. Sahadaki aslanlarımız mücadelelerini verirken tribündeki bizler onların itici gücü olalım ve desteğimizi azalmadan, yorulmadan, etkimizi sürekli artırarak gösterelim."
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