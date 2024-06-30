Tarihi Mısır Çarşısı’nda sopalı bıçaklı kavga!

Fatih Mısır Çarşısı’nda çıkan kavgada taraflardan biri silah çekince ortalık karıştı. Silahı almak için yere yatırılan şahıs, bacağından bıçaklandı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:17
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Tarihi Mısır Çarşısı önünde dün saat 17.00 sıralarında iki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan biri silah çekmeye çalışınca, ortalık bir anda karıştı. Yere yatırılan saldırganın silahını almak isteyen şahıslar, bacağından bıçakladı. O anlar kameralara yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


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