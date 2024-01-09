Anbean kaydedildi... İş yerinin önündeki rampayı çaldılar!

Akdeniz'de bir iş yerinin önündeki rampa hırsızlar tarafından çalındı. O anlar binada bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA/DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:44
Anbean kaydedildi... İş yerinin önündeki rampayı çaldılar!
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde, oto tamiri yapan iş yerinin önünde bulunun demir rampa plakasız araçla gelen 2 kişi tarafından çalındı.

Şüpheliler, araca yükledikleri rampa ile kayıplara karıştı. Rampanın yerinde olmaması üzerine bina sakinleri güvenlik kamerasını inceleyince çalındığı ortaya çıktı.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR!

İş yeri sahibi olayı polise bildirerek şüphelilerin yakalanmasını istedi. Polis 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, 2 şahsın araçla gelerek rampayı yüklemeleri ve bölgeden uzaklaş anları yer aldı.

 


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