Bursa'da kuyumcu soygunu: 500 bin lira değerindeki altınları çaldılar

Bursa’da otomobil ile gelen 4 şüpheli, önceden keşif yaptıkları kuyumcu dükkanına girip 500 bin lira değerinde altın çalıp kayıplara karıştı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 09:03
Bursa'da kuyumcu soygunu: 500 bin lira değerindeki altınları çaldılar
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Merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında, saat 04.30 sıralarında daha önceden keşif yapan 4 şüpheli, otomobil ile gelip kuyumcu dükkanının önünde durdular.

Etrafı kolaçan eden şüphelilerden 3’ü levye ile iş yerinin kepengini kırmak içi araçtan aşağı indi. Hem kepengi, hem de cam kapıyı kırarak içeri giren soyguncular vitrindeki 500 bin lira değerindeki altınları toplayarak hızla otomobile koştu.

4 şüpheli olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası ve olay yerindeki parmak izlerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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