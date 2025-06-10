Anbean kaydedildi... İstanbul'da kene istilası!

İstanbul genelinde son bir ayda kene ısırması vakalarında artış yaşandığı aktarıldı. Özellikle piknik alanları, ormanlık bölgeler ve yeşillik alanlarda vakit geçiren yurttaşlarda, kene temasının arttığı gözlemleniyor.

"ACİL TEDBİR ALINMALI"

Anestezist ve algoloji uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nden bir görüntü paylaştı.

Bulut'un paylaştığı videoda, bir duvar ve kaldırımın üzerinde binlerce kenenin hareket ettiği anlar yer aldı. Görüntüleri, yurttaşlar arasında büyük bir paniğe neden oldu.

Prof. Dr. Bulut, "Acil tedbir alınmalı, aksi halde salgınlarla mücadele etmek imkansız olacak" diyerek yetkililere ve yurttaşlara çağrı yaptı.