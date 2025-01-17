Anbean kaydedildi... İzmir'de eğlence mekanına kurşun yağdırdılar!
Karabağlar ilçesinde bir eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açtığı belirlenen 3 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerin iş yerine ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yeşillik Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında 20 Aralık'ta korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Ü.C.'ye (42) ait iş yerine motosikletle gelenler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. İş yeri tabelası, isabet eden saçmalar sonucu zarar gördü. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
3 ZANLI TUTUKLANDI
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.Ü. (29), U.H. (23) ve C.Y. (39) olduğunu belirledi. Önceki gün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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