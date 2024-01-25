Bursa'daki eğlence mekanına kurşun yağdırdılar!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:11

Güncelleme: 25.01.2024 - 09:11

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bir eğlence mekanına, gece 02.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre; iş yeri sahibi S.D ile aralarında öncesinde husumet bulunan kişiler otomobille eğlence mekanın önüne geldi. Otomobilin içinden arka arkaya tetiğe basan şüpheliler olay yerinden hızla kaçarken, 6 kurşunun isabet ettiği camlar parçalandı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların sıyırdığı yurttaşlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerinde inceleme başlatan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



