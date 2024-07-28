8 kişi hayatını kaybetti... Eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletinde bir eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 09:34
8 kişi hayatını kaybetti... Eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi!
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Kuzey Batı Eyaleti Polis Sözcüsü Tuğgeneral Sabata Mokgwabone, basına yaptığı açıklamada, Orkney kasabası yakınlarındaki içkili eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mokgwabone, kimliği belirsiz saldırganların yerel Besotho halkına mensup kişileri aramak amacıyla geldikleri mekanda etrafa rastgele ateş açması sonucu vurulan bu kişilerden 7'sinin olay yerinde, 1'inin ise kaldırıldığı hastanede vefat ettiği bilgisini paylaştı.

BİLARDO MASASI ÇALDILAR

Saldırganların mekanın kasasında bulunan paraların yanı sıra, güvenlik kamera sistemini ve bir bilardo masasını çaldıklarını kaydeden Mokgwabone, "Şüpheliler ayrıca müşterilerin cep telefonlarını çalarak olay yerinden uzaklaştılar" dedi.

Mokgwabone, kimlikleri ve sayıları henüz tespit edilemeyen saldırganların bulunması için olayın görgü tanıklarına yardım çağrısında bulundu.


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