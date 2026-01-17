Anbean kaydedildi... Karnesini alan liseliler AVM otoparkında birbirine girdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.01.2026 09:45:00
DHA
Bursa’da karnesini alarak, alışveriş merkezine giden lise öğrencileri arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezi otoparkında dün gündüz saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; karnelerini alarak alışveriş merkezine gelen lise öğrencileri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, bir grup erkek öğrenci yere yatırdıkları bir kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle öğrenciler olay yerinden hızla uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

