Anbean kaydedildi... Kavga ettiği kişinin fotoğrafını çekti, sonra dövmeye devam etti!
Güngören’de tartışan 2 kişiden biri diğerini tekme, tokat ve yumruk atarak dövdü. Kızgın adam, dayağın etkisiyle yere düşen şahsın fotoğrafını çekip dövmeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde geçen gece çok ilginç anlar yaşandı.
İddiaya göre, cadde ortasında tartışan 2 kişiden biri diğerine tekme, tokat ve yumruk ile saldırdı. Dayak yiyen kişi yere düşerken, diğeri ise cep telefonunu çıkararak o kişinin fotoğrafını çekti.
Kızgın şahıs, fotoğrafını çektiği kişiyi dövmeye devam etti. İki kişi bir süre sonra oradan ayrılırken, ilginç anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
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