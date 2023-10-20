Anbean kaydedildi... Kavga ettiği kişinin fotoğrafını çekti, sonra dövmeye devam etti!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:55

Güncelleme: 20.10.2023 - 09:57

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde geçen gece çok ilginç anlar yaşandı.

İddiaya göre, cadde ortasında tartışan 2 kişiden biri diğerine tekme, tokat ve yumruk ile saldırdı. Dayak yiyen kişi yere düşerken, diğeri ise cep telefonunu çıkararak o kişinin fotoğrafını çekti.

Kızgın şahıs, fotoğrafını çektiği kişiyi dövmeye devam etti. İki kişi bir süre sonra oradan ayrılırken, ilginç anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.