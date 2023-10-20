Anbean kaydedildi... Kavga ettiği kişinin fotoğrafını çekti, sonra dövmeye devam etti!

Güngören’de tartışan 2 kişiden biri diğerini tekme, tokat ve yumruk atarak dövdü. Kızgın adam, dayağın etkisiyle yere düşen şahsın fotoğrafını çekip dövmeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:55
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İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde geçen gece çok ilginç anlar yaşandı.

İddiaya göre, cadde ortasında tartışan 2 kişiden biri diğerine tekme, tokat ve yumruk ile saldırdı. Dayak yiyen kişi yere düşerken, diğeri ise cep telefonunu çıkararak o kişinin fotoğrafını çekti.

Kızgın şahıs, fotoğrafını çektiği kişiyi dövmeye devam etti. İki kişi bir süre sonra oradan ayrılırken, ilginç anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.


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