Trafik magandası taksiciden yolcuya dayak! Başına demirle vurdu

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:48

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:48

Olay, dün öğle saatlerinde Ümraniye'de yaşandı. Kadir T. eşi ve çocuklarıyla birlikte Çengelköy Sultanmurat Mahallesi'ne gitmek üzere taksiye bindi. İddiaya göre bir süre ilerleyen taksi şoförü gidecekleri mahallenin yollarının bozuk olduğu için gidemeyeceğini ve yakın mesafe olduğunu söyledi. Taksi şoförü yolcuların araçtan inmesini istedi.

"ALLAH ÇARPSIN VURURUM BAK"

Yolcu Kadir T. inmek istemeyince ikili arasında tartışma çıktı. Şoför, taksiyi sağa çekerek aşağıya indi. Kadir T.'nin ailesi de araçtan indi. İddiaya göre taksi şoförü aracından demir bir çubuk alarak cebine koydu ve Kadir T.'nin yanına yaklaştı. Ardından telefonla çocuklarını arayarak durumu onlara bildirdi. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü, elindeki demir çubuğu Kadir T.'nin başına vurdu.

Baygınlık geçiren Kadir T. yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kadir T.'nin alnına dikiş atıldı. Taksi sahibinin iddiasına göre ise Kadir T.'de taksinin camlarını kırdı.

Kadir T. ve taksi şöförü birbirinden şikayetçi oldu.