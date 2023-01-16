Anbean kaydedildi: Kıyafetleri 'bebek arabasına' koyarak çaldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde giyim mağazasına girip, alarmını söktüğü kıyafetleri bebek arabasına koyarak çalan Narin Ç. (22) yakalandı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 15:14
Anbean kaydedildi: Kıyafetleri 'bebek arabasına' koyarak çaldı
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Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin içerisindeki giyim mağazasında, 14 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında mağaza çalışanları, işyerinden 20 kadın kıyafetinin çalındığını belirterek, polise şikayette bulundu.

GÖRÜNTÜLER İZLENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, işyerinin güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, şüphelinin Narin Ç. olduğunu belirledi. Narin Ç.'nin kıyafetlerin alarmını söküp, bebek arabasına koyarak çaldığı tespit edildi.

Evinde gözaltına alınan şüpheli, çaldığı kıyafetleri polise teslim etti. Narin Ç., polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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