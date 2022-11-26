Şapka devrimi 97 yaşında... 'Kılık kıyafet değişiminden fazlası'

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, her alanda olduğu gibi kılık kıyafet konusunda da halkına öncülük etti, yol gösterdi. Atatürk’ün ilk kez Kastamonu’da giydiği şapka da Türk ulusunun modern toplum seviyesine ulaşmasının önemli dönemeçlerinden Şapka Kanunu’nun habercisiydi.

Şapka Kanunu, 97 yıl önce 25 Kasım 1925’te kabul edildi. “Şapka İktisası Hakkında Kanun" ile TBMM üyeleri ve memurlarına başlık olarak şapka giyilmesi zorunluluğu getirildi. Bu uygulama ile dinî kaynaklı giyim farklılıklarının da önüne geçildi.

UYGAR TOPLUM

İzmir Ekonomi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koordinatörü Dr. Elçin Yılmaz, şapka devriminin önemini ve tarihsel sürecini gazetemize değerlendirdi.

“Türk halkının sadece zihniyette değil görünüşte de uygar olması gerektiğini düşünen ve bunu her fırsatta dile getiren Atatürk, bu nedenle Şapka Devrimi’ne büyük önem vermiştir” diyen Yılmaz, “Devrimlerin en önemli hedefi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen ve bütün şekilleri ile uygar bir toplum haline getirmektir” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün Şapka Devrimi’ni bu kapsamda çok önemsediğini belirten Yılmaz, “Kastamonu gezisinde bizzat kendisi şapkayı Kastamonu halkına tanıtmış, bütün devrimlerde olduğu gibi burada da lider olarak halkına örnek olmuştur” dedi.

(Dr. Elçin Yılmaz)



Şapka Devrimi’nin bir diğer özelliğinin de Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası inşa edilmeye çalışılan ulus-devletin gerçekleştirilmesindeki rolü olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kanunla fese bir kutsallık veren, onu çıkarıp atmayı kutsala hakaret sayan bir zihniyet ortadan kaldırılmıştır. Geri kalmış, çağdışı her unsuru ortadan kaldırarak çağdaş bir toplum oluşturmak isteyen Atatürk için bu nedenle şapka devrimi sadece bir kılık değişikliğinin çok ötesindedir.”