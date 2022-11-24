2022-23 kış sezonu için gardırobunuzu hazırlayın: Bu kış hangi kıyafetler öne çıkacak?

Kimine göre sonsuz bir popülerlik yarışı, kimine göre zamanı yakalamanın eğlenceli bir yolu. En basit ve yaygın tanımıyla moda, insanların kendilerini nasıl sunduğudur.

Ünlü İtalyan Tasarımcı Miuccia Bianchi Prada ise modayı, 'anlık bir dil' olarak tanımlıyor. Oysa ki modanın kalıcı ya da anlık bir hareket olmasından ziyade, önemli olan insanları bir şekilde etki altına alıyor olmasıdır.

Peki, tüm dünyanın konuştuğu bu anlık dili bu kış nasıl yakalayabilirsiniz?

Yazın favori parçalarını hırka ve trençkotlarla tamamladığımız sonbahar, yerini, soğuk ve uzun bir kışa bırakmaya hazırlanıyor. Henüz kışa girmeden moda ikonu dünyaca ünlü isimler ve tasarımcılar, 2022 kışı trendlerini çoktan podyumlarda tanıttı. Ve özetle 2022-23 kışı tam olarak ‘gerçek klasiklere dönüş’ zamanı olacak…