2022-23 kış sezonu için gardırobunuzu hazırlayın: Bu kış hangi kıyafetler öne çıkacak?
Kimine göre sonsuz bir popülerlik yarışı, kimine göre zamanı yakalamanın eğlenceli bir yolu. En basit ve yaygın tanımıyla moda, insanların kendilerini nasıl sunduğudur.
Ünlü İtalyan Tasarımcı Miuccia Bianchi Prada ise modayı, 'anlık bir dil' olarak tanımlıyor. Oysa ki modanın kalıcı ya da anlık bir hareket olmasından ziyade, önemli olan insanları bir şekilde etki altına alıyor olmasıdır.
Peki, tüm dünyanın konuştuğu bu anlık dili bu kış nasıl yakalayabilirsiniz?
Yazın favori parçalarını hırka ve trençkotlarla tamamladığımız sonbahar, yerini, soğuk ve uzun bir kışa bırakmaya hazırlanıyor. Henüz kışa girmeden moda ikonu dünyaca ünlü isimler ve tasarımcılar, 2022 kışı trendlerini çoktan podyumlarda tanıttı. Ve özetle 2022-23 kışı tam olarak ‘gerçek klasiklere dönüş’ zamanı olacak…
OVERSİZE PARÇALARA DEVAM
Son yıllarda oldukça sıkı fıkı olduğumuz büyük beden stili oversize, bu kış da söz sahibi olacak. Özellikle çabasız ve rahat şıklık konusunda kurtarıcı olarak görülen oversize kaban ve montlar, bu sezonun olmazsa olmazlarından.
Yine 2022 kış trendleri içerisinde omuzdan düşen ve eteklerin üzerine sarkan salaş kazaklar, oldukça popüler parçalar arasında yerini alıyor. Yine kışın daimi sembolleri triko parçalar, elbiseden kazağa her yerde kendini gösterecek. Oversize dış giyimde gri, beyaz ve lacivert gibi nötr tonların oldukça başarılı sonuçlar verdiğini de ekleyelim.
ASİ GÖRÜNÜMÜN TANIMI: DERİ PARÇALAR
Artık sadece dış giyim departmanıyla sınırlı olmayan deri, bu sezon çok yönlü tasarımlarla ön plana çıkıyor.
Geçmiş yıllarda genellikle paltolar ve ceketler için ciddi ve gizemli bir ürün olarak kullanılan deri, bu kış büstiyerlerden pantolonlara kadar benimsenen bir ürün olacak. Deri gömlekleri kot pantolonlara kombinlerken; deri pantolon ve etekleri, balıkçı yaka kazaklarla eşleştirebilirsiniz.
TANIDIK BİR KLASİK: BOMBER CEKET
Geçtiğimiz senelerde büyük bir patlamayla vintage tarzı yansıtan bomber ceketler, bu kış tekrar yükseliyor. Özellikle kot pantolon ve taytlarla görmeye alışık olduğumuz bomber ceketleri, bu kış bilekte çizmelerle tamamlayabilirsiniz.
İNCE BEL ÖN PLANDA: BÜSTİYERLERE MERHABA!
80’lere damgası vuran kum saati vücut tarzını ortaya çıkaran kıyafetleri, önümüzdeki günlerde oldukça göreceksiniz. İnce bel furyasının geri dönmesiyle birlikte özellikle korseli büstiyerler, bele oturan etekler bu kış revaçta olacak parçalar arasında yerini alıyor.
ESKİLER DOLAPTAN ÇIKIYOR: KLASİK ÖRGÜLERE DÖNÜŞ
Triko ve örgü kıyafetler, bu kışın en popüler parçaları olarak öne çıkıyor. Dünyada artan doğalgaz maliyetleri düşünüldüğünde bu kış triko ve örgü trendi, insanlar için oldukça işlevsel olacak.
Kalın örgü stiliyle işlenmiş battaniye kazaklar, örgü mini eetekler, triko hırkalar sezona damga vurması beklenen parçalar arasında yerini alıyor.
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