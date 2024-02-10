Anbean kaydedildi... Kuyumcudan 7 bin TL’lik yüzük hırsızlığı

Diyarbakır’da altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcu dükkanında 7 bin TL’lik yüzüğü el çabukluğuyla çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 17:30
Anbean kaydedildi... Kuyumcudan 7 bin TL’lik yüzük hırsızlığı
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Yenişehir ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren F.N. adlı kadın, işletmeci S.Ç.’den yüzük istedi. Tablayı önüne alan F.N., burada yüzükleri parmağına takarak denedi.

Bu sırada F.N., 7 bin TL değerindeki 3 gram 22 ayar yüzüğü el çabukluğuyla çaldı. F.N., iş yerinden çıkıp başka bir kuyumcuya giderek yüzüğü sattı.
Bir süre sonra yüzüğün olmadığını fark eden S.Ç., polise haber verdi.

İhbar üzerine dükkana gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak F.N.’yi 2 saatte yakaladı. F.N.’nin sattığı yüzük de kuyumcudan alınarak sahibine teslim edildi.

F.N.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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