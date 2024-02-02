8 ilde 25 kuyumcuya sahte altın satmışlardı... Tutuklandılar!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:32

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:32

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın vererek, "nitelikli dolandırıcılık" ve "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" suçu işleyen 4 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ankara'da 12 olaya karıştıkları, 8 ilde 25 kuyumcuyu mağdur ettikleri ve 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

İfadeleri alınan şüphelilerin, kameralara yakalanmamak için aksesuar kullandıklarını, farklı illeri gezdiklerini ve sahte altını piyasaya süren kişileri sürekli değiştirdiklerini beyan ettikleri öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.