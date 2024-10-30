Kağıthane'de taksideki kadınlara silah gösteren sürücü yakalandı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 15:29

Güncelleme: 30.10.2024 - 15:29

Olay, 4 Ekim Cuma günü saat 21.35 sıralarında Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

2 kadının içinde olduğu taksiye, bir adam aracıyla yaklaştı. Trafikte bir süre taksiye yakın mesafede ilerleyen şüpheli, daha sonra aracından çıkardığı silahı gösterdi.

Sürücü kısa süre sonra hızla uzaklaştı. Kadınlardan biri yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alırken, diğeri de aracın plakasını alarak polise şikayet etti.

Ekipler, kısa sürede şüpheli sürücüyü yakaladı. Araçta yapılan kontrolde ise kutulu ve faturalı şekilde airsoft olarak tabir edilen tabanca ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde olayda gösterilen silahın havalı tabanca olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan ihbarı yapan kadınların şikayetçi olmadıkları öğrenilirken, şüpheliler gerekli kontrolleri sonrası serbest bırakıldı.