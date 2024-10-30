Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
Siirt'te silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Yapraktepe köyünün Dirik mezrasında hayvan sürüsü sahibi H.T. ve M.G'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilere ait çadırlarda yapılan aramalarda, 2 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve 616 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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