Anbean kaydedildi: Siirt'te 'gürültü' kavgası

Siirt'te B.Ç. ile gürültü nedeniyle uyardığı grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2023 - 14:26
Anbean kaydedildi: Siirt'te 'gürültü' kavgası
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Kooperatif Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'nde, önceki gün öğle saatlerinde B.Ç ile evinin önünde gürültü yaptığı iddiasıyla uyardığı grup arasında tartışma çıktı.

ÇEVREDEKİLER ZOR AYIRDI

Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.


Siirt kavga cep telefonu

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