Anbean kaydedildi: Siirt'te 'gürültü' kavgası
Siirt'te B.Ç. ile gürültü nedeniyle uyardığı grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kooperatif Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'nde, önceki gün öğle saatlerinde B.Ç ile evinin önünde gürültü yaptığı iddiasıyla uyardığı grup arasında tartışma çıktı.
ÇEVREDEKİLER ZOR AYIRDI
Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sine-i millete dönelim'
- Ukrayna'ya misilleme saldırısı
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- Stokçuların otomobilleri bakın nerden çıktı
- İçişleri baronu devleti çürütüyor
- Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ tartışması
- Başkentin ortasında şeriat çağrısı
- Soylu komşu çıktı