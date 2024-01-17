Anbean kaydedildi... Sokak ortasında sopalarla dövdüler!

Suriye uyruklu 3 kişi, alacak meselesinden tartıştıkları aynı ülke vatandaşını, sokak ortasında sopalarla dövdü. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından 3 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 15:10
Anbean kaydedildi... Sokak ortasında sopalarla dövdüler!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ne dün otomobille gelen 3 şüpheli, araçtan indikten sonra borcunu ödemediğini öne sürdükleri kişiyi kovaladı.

Kısa süre sonra yakaladıkları kişiyi, sopalarla döven 3 şüphelinin o anları çevredekilerin cep telefonuna kaydedildi.

EVİNE KAÇARAK KURTULDU!

Görüntülerde borcu olduğu öne sürülen kişi saldırının ardından evine kaçarken, ellerindeki sopalarla sokakta bağırıp dolaşan 3 şüpheli, daha sonra geldikleri otomobille mahalleden ayrıldı.

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cep telefonuyla görüntülenen eli sopalı 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.


cep telefonu Emniyet eskişehir otomobil saldırı sopa borç

İlgili Haberler

Alacaklı olduğu kişiyi bacaklarından vurdu

Alacaklı olduğu kişiyi bacaklarından vurdu
İşyerinde alacaklısını öldüren kasap tutuklandı

İşyerinde alacaklısını öldüren kasap tutuklandı
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı!

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı!

En Çok Okunan Haberler