İşyerinde alacaklısını öldüren kasap tutuklandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kendisine ait kasap dükkanında, borçlu olduğu Serkan Canbaz’ı çıkan tartışmada vurarak öldüren Serkan Helvacıoğlu tutuklandı.
Eski Kazımpaşa Caddesi’nde önceki gün akşam saatlerinde; kasap dükkanı işleten Serkan Helvacıoğlu ile işyerine gelip, alacağını isteyen Serkan Canbaz arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Helvacıoğlu, tabancayla Serkan Canbaz'a ateş etti. Canbaz kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serkan Canbaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Serkan Helvacıoğlu ise polis merkezine giderek teslim oldu.
Serkan Canbaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Serkan Helvacıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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