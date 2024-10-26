Anbean kaydedildi... Tacizci, kadının fotoğrafını çekti!
Bakırköy’deki mağazada bir şüpheli, takip ettiği kadının etek altının fotoğrafını çekti. Şüphelinin kadını taciz ettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 18 Ağustos’ta saat 21.00 sıralarında Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli alışveriş merkezindeki 2 kadını takip etti. Kadınların peşinden giyim mağazasına giren şüpheli cep telefonuyla, eğilerek ürünleri inceleyen kadının etek altının fotoğrafını çekti.
Şüpheli, fotoğrafı çektikten hemen sonra telefonu cebine koyarak ürünlerle ilgileniyormuş gibi davrandı ve ardından mağazadan uzaklaştı. 2 kadın ise şüphelinin fotoğraf çektiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Tacize uğrayan N.K.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin kadınları takip ederek taciz ettiğini gördü. Yapılan incelemede, şüphelinin C.B. adlı şahıs olduğu tespit edildi. Şüphelinin Sultangazi’de bulunan adresini belirleyen ekipler harekete geçti.
TUTUKLANDI
Ekipler tarafından C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüphelinin takip ettiği kadınlardan birinin eğildiği esnada cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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