Anbean kaydedildi... Trafikte 'yol verme' kavgası!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü tekmeli yumruklu kavga etti.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:20
Anbean kaydedildi... Trafikte 'yol verme' kavgası!
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Olay, Bolvadin-Emirdağ karayolunda meydana geldi.

İddiaya göre, caddede seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Kavga, çevredeki yurttaşların araya girmesiyle sona erdirildi.

Kavga anları çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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