Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Giresun’un Çamoluk ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Çamoluk ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki Gölpark mevkisinde Mehmet Turhan ile V.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.S, bıçakla Turhan'ı yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çamoluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
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