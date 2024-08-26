Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:14

Güncelleme: 26.08.2024 - 14:14

Giresun'un Çamoluk ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Gölpark mevkisinde Mehmet Turhan ile V.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.S, bıçakla Turhan'ı yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çamoluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.