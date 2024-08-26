Ankara'da sebze halindeki 'yer' kavgasında yeni gelişme: 2 kardeşi öldüren şüpheli yakalandı
Ankara'da sebze halinde çıkan 'yer' kavgasında Gürhan (46) ve Ömer Koçyiğit (43) kardeşleri öldüren eski müzisyen Fırat Kaba, yakalandı.
Yenimahalle ilçesindeki Ankara Toptancı Hali'nde, dün akşam saatlerinde sebze meyve ticareti yapa ve mal almak için hale gelen eski müzisyen Fırat Kaba, burada Koçyiğit ailesi ile araçlar için 'yer' tartışması yaşadı.
Bunun üzerine Fırat Kaba, üzerinde bulunan tabancayla karşı gruba ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Gürhan ve kardeşi Ömer Koçyiğit ile akrabaları Fevzi Miraç K. ve Ali B. yaralandı. Fırat Kaba kaçarken ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gürhan ve Ömer Koçyiğit kardeşler, kurtarılamadı.
YAKALANDI
Fırat Kaba, gece saatlerinde polis tarafından yakalandı. Olay haldeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.
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