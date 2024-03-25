Anbean kaydedildi... Trafikte 'yol vermeme' kavgası
Mardin'de iki sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İki sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma, araçlardakilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişi hastaneye götürüldü. Darp raporu alan taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
Kavga ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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