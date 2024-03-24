Antalya'da dükkan sahibi ile seçim broşürü dağıtmak isteyenler arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Antalya'da CHP'nin seçim broşürünü dükkanlara dağıtan kişiler ile bir dükkan sahibi arasında kavga çıktı. Broşür bırakmak isteyenleri dükkanından çıkaran Sinan Elbir ile broşür dağıtan Ahmet B. arasında çıkan kavganın büyümesi sonucu bir kişi vurularak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 11:27
Antalya'da dükkan sahibi ile seçim broşürü dağıtmak isteyenler arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı
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Olay 21 Mart'ta saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı.

İş yeri sahibi Sinan Elbir, broşürleri bırakanları tersleyip, dükkandan çıkardı. Broşür bırakan Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü.

Dükkan sahibi Sinan Elbir, çekmecedeki tabancasını çıkarıp, tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti.

2 kardeş hastaneye götürülürken, şüpheli gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Haktan Faik Çoban kurtarılamadı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ahmet B.'nin yeğenlerinden Haktan Faik Çoban'ın ölümüne, Burak Devran Çoban'ın yaralanmasına neden olan Sinan Elbir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Diğer yandan yine parti broşürü nedeniyle Elbir'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet B. de 'yaralama' suçundan tutuklandı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan Elbir'in bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü.

Sinan Elbir'in Ahmet B.'ye tokat attığı, kavganın ardından dükkanın dışına taştığı görüntülere yansıdı. Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp, dayıları ile iş yerine geldiği, ardından Sinan Elbir'i darbettiği de görüntülerde yer aldı.

Sonrasında Sinan Elbir'in tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.

İŞ YERİNE TÜFEKLE SALDIRI

Siyasi parti broşürü kavgasının yaşandığı iş yerine, pompalı tüfekle ateş edildiği de ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı günün gecesinde, 22 Mart'ta saat 02.30 sıralarında yüzünü kapatan bir kişinin iş yerinin önüne geldiği, elindeki pompalı tüfekle 3-4 kez ateş edip kaçtığı görüldü.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 


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