Çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışmaya büyükler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 18:08
Çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce olaya çocukların aileleri de dahil oldu. İki taraf arasındaki kavgada silahların da kullanılmasıyla 2 kişi yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 70 yaşındaki Nejdet Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaya’nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı Saim A.’nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


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