Anbean kaydedildi: Yerdeki gencin yüzüne topa vurur gibi tekme attı!
Antalya’da iki grup arasında çıkan yumruk ve tekmeli kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavgaya karışanlardan biri yerdeki gencin kafasına sert bir şekilde tekme attı. Aldığı darbeyle genç adam yere yığılırken, olayı görüntüleyen kişilerin ise kavgayı yorumlaması dikkat çekti.
Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin tepkisini çeken olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, gençlerden oluşan iki grup arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin konuştuğu kavgada taraflar birbirlerine zarar vermeye başladı.
YÜZÜNE TEKME ATTI
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde gençlerden biri aldığı darbe sonucu yerde yığıldı. Tam bu sırada karşı taraftan bir genç ise yerdeki kişinin yüzüne sert bir şekilde tekme attı.
Tekmenin sesi görüntülere yansırken, darbeyi alan ve yere yığılan genç uzun süre hareketsiz kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı
- Kadın ve erkeğin birlikte eğlenmesi yasaklandı
- 'Milyarlarca dolar yaktık! Sonuç sıfır'
- 'Alevi diye, oy vermedi diye...'
- 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
- Suriyeliler ev bastı' iddiası yurttaşları ayaklandırdı
- Aytun Çıray'dan Akşener'e sert eleştiri
- 'Bütün canlı popülasyonu bitti'
- Arda Güler sorusuna yanıt verdi