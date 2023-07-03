Anbean kaydedildi: Yerdeki gencin yüzüne topa vurur gibi tekme attı!

Antalya’da iki grup arasında çıkan yumruk ve tekmeli kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavgaya karışanlardan biri yerdeki gencin kafasına sert bir şekilde tekme attı. Aldığı darbeyle genç adam yere yığılırken, olayı görüntüleyen kişilerin ise kavgayı yorumlaması dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:35
Anbean kaydedildi: Yerdeki gencin yüzüne topa vurur gibi tekme attı!
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Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin tepkisini çeken olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, gençlerden oluşan iki grup arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin konuştuğu kavgada taraflar birbirlerine zarar vermeye başladı.

YÜZÜNE TEKME ATTI

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde gençlerden biri aldığı darbe sonucu yerde yığıldı. Tam bu sırada karşı taraftan bir genç ise yerdeki kişinin yüzüne sert bir şekilde tekme attı.

Tekmenin sesi görüntülere yansırken, darbeyi alan ve yere yığılan genç uzun süre hareketsiz kaldı.


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