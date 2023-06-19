İstanbul'da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:46

Güncelleme: 19.06.2023 - 09:46

Beşiktaş Ortaköy’de saat 04.00 sıralarında alkollü olan iki şahıs yoldan bir taksi çevirdi. Ancak taksici içeride yolcu olduğunu söyleyerek kendilerini alamayacağını belirtti.

Şahısların ısrarı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki şahıs, taksiciye yumruk ve tekme atarak saldırdı.

PEŞİNDEN GİDİP BİR DAHA SALDIRDILAR

Taksici can havliyle uzlaşmaya çalıştı ancak bu kez de trafiğe takıldı. Peşinden gelen şahıslar taksiciye bir kez daha saldırdı. Trafiğin ilerlemesiyle taksici de yoluna devam etti.

Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin yaşadığı olayla ilgili Emniyet'e şikayette bulunmadığı öğrenildi.