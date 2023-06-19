İstanbul'da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı!
Ortaköy’de alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs, hem içerisinde yolcu olan hem de seyir halinde olan taksiciye saldırdı. Tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar, trafiğe takılan taksicinin peşinden giderek bir daha saldırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.
Beşiktaş Ortaköy’de saat 04.00 sıralarında alkollü olan iki şahıs yoldan bir taksi çevirdi. Ancak taksici içeride yolcu olduğunu söyleyerek kendilerini alamayacağını belirtti.
Şahısların ısrarı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki şahıs, taksiciye yumruk ve tekme atarak saldırdı.
PEŞİNDEN GİDİP BİR DAHA SALDIRDILAR
Taksici can havliyle uzlaşmaya çalıştı ancak bu kez de trafiğe takıldı. Peşinden gelen şahıslar taksiciye bir kez daha saldırdı. Trafiğin ilerlemesiyle taksici de yoluna devam etti.
Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin yaşadığı olayla ilgili Emniyet'e şikayette bulunmadığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdülbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı!
- İzmir'de bir evde dört şahsın cansız bedeni bulundu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Fetret Dönemi' yanıtı
- Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi! Gözaltılar var
- Abdüllatif Şener'in bir 'sırrı' daha ortaya çıktı
- Ünlü sunucu boşandığını duyurdu
- Abdüllatif Şener şaşırtmadı: Halayla yanıt verdi
- Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama: Süresi uzatıldı!
- Cem Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım
- 3 partiden anayasa değerlendirmesi