İstanbul'da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı!

Ortaköy’de alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs, hem içerisinde yolcu olan hem de seyir halinde olan taksiciye saldırdı. Tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar, trafiğe takılan taksicinin peşinden giderek bir daha saldırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:46
İstanbul'da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı!
Abone Ol google-news

Beşiktaş Ortaköy’de saat 04.00 sıralarında alkollü olan iki şahıs yoldan bir taksi çevirdi. Ancak taksici içeride yolcu olduğunu söyleyerek kendilerini alamayacağını belirtti.

Şahısların ısrarı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki şahıs, taksiciye yumruk ve tekme atarak saldırdı.

PEŞİNDEN GİDİP BİR DAHA SALDIRDILAR

Taksici can havliyle uzlaşmaya çalıştı ancak bu kez de trafiğe takıldı. Peşinden gelen şahıslar taksiciye bir kez daha saldırdı. Trafiğin ilerlemesiyle taksici de yoluna devam etti.

Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin yaşadığı olayla ilgili Emniyet'e şikayette bulunmadığı öğrenildi.


İlgili Haberler

İstanbul'da akılalmaz olay: Taksici müşteriyi almayıp keyif yaptı

İstanbul'da akılalmaz olay: Taksici müşteriyi almayıp keyif yaptı
Taksim'de ilginç anlar! Maskeli ve oyuncak silahlı kızların eğlencesi kötü bitti

Taksim'de ilginç anlar! Maskeli ve oyuncak silahlı kızların eğlencesi kötü bitti
Beyoğlu'nda ilginç anlar! Kendini yere attı, taksinin altına girmeye çalıştı

Beyoğlu'nda ilginç anlar! Kendini yere attı, taksinin altına girmeye çalıştı

En Çok Okunan Haberler