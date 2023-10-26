Esenyurt'ta yol verme tartışması: Camları yumrukladı, silecekleri kırdı!
Esenyurt'ta otomobil sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Otomobilden inen sürücü İETT otobüsünün camını yumrukladı, sileceklerini kırdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre, trafikte otomobil sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Otomobilden inen sürücü, İETT şoförüne küfür ederek otobüse saldırdı. İETT otobüsünün camını yumrukladı, sileceklerini kırdı.
Otobüsün camlarını yumruklayan sürücü yurttaşların araya girmesiyle otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.
O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!