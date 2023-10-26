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Esenyurt'ta yol verme tartışması: Camları yumrukladı, silecekleri kırdı!

Esenyurt'ta otomobil sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Otomobilden inen sürücü İETT otobüsünün camını yumrukladı, sileceklerini kırdı.

DHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:41
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre, trafikte otomobil sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Otomobilden inen sürücü, İETT şoförüne küfür ederek otobüse saldırdı. İETT otobüsünün camını yumrukladı, sileceklerini kırdı. 

Otobüsün camlarını yumruklayan sürücü yurttaşların araya girmesiyle otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar cep telefonuyla görüntülendi.


Esenyurt otobüs tartışma iett Trafik

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