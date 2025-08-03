Anestezi gazı üretim tesisinde patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

Olay, Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir anestezi gazı üretim tesisinde meydana geldi.

Fabrika kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama, çevrede büyük paniğe neden oldu.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, fabrikada çalışan 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alınırken, patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ Valiliği ve ilgili kurumlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Meydana gelen patlamada, 45 yaşındaki vardiya amiri Hacı Ali Delal ile 25 yaşındaki elektrikçi Mehmet Aktaş yaşamını yitirdi.