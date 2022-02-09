Angus taşıyan TIR devrildi, dorseden düşen hayvanlar karayoluna dağıldı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 22:54

Afyonkarahisar - Konya Karayolu'nda buzlanma nedeniyle yoldan çıkan büyükbaş hayvan dolu TIR devrildi.

Bir sığırın hayatını kaybettiği, birinin yaralandığı olayda karayoluna dağılan 18 angusu ise polis ve jandarma ekipleri hayvan sahipleriyle toparlayarak yol kenarına çıkardı.

Afyonkarahisar - Konya Karayolu'nun yaklaşık 20 kilometrelik kısmında oluşan buzlanma ve kazalar nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yolda 2 saatten fazla ulaşım sağlanamadı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar istikametine gelen Hasan Çiğay idaresindeki 63 AAB 588 plakalı TIR kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrildi.

