Angus taşıyan TIR devrildi, dorseden düşen hayvanlar karayoluna dağıldı
Büyükbaş hayvan taşıyan TIR, buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Angus türü sığırlar yola savrulurken hayvanlardan biri yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar - Konya Karayolu'nda buzlanma nedeniyle yoldan çıkan büyükbaş hayvan dolu TIR devrildi.
Bir sığırın hayatını kaybettiği, birinin yaralandığı olayda karayoluna dağılan 18 angusu ise polis ve jandarma ekipleri hayvan sahipleriyle toparlayarak yol kenarına çıkardı.
Afyonkarahisar - Konya Karayolu'nun yaklaşık 20 kilometrelik kısmında oluşan buzlanma ve kazalar nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Yolda 2 saatten fazla ulaşım sağlanamadı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar istikametine gelen Hasan Çiğay idaresindeki 63 AAB 588 plakalı TIR kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Süper Lig kulüpleri kiralık futbolcu tercih etti
- NBA, tarihin en iyi 15 koçunu açıkladı
- Kronik uyku bozukluğu kanser riskini artırıyor
- Tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı belli oldu
- ‘Irkçılık toplumda artık karşılık bulmuyor!’
- ‘Cinsellikten korkanlar bu kitaba fazla yaklaşmasınlar!
- Ataol Behramoğlu’nun şiirleri Letoncada!
- Türkiye’nin ve Türkçenin büyük dostu, Uldis Berzins!
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- Isparta'da 75 yaşındaki yurttaş evinde ölü bulundu!