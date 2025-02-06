Aniden bastıran kar yağışı yurttaşlara zor anlar yaşattı

Kocaeli’nin özellikle yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı hakim olurken, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran kar yağışı yurttaşlara zor anlar yaşattı
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İHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:35

Kar yağışı ülke genelinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle kentin üst kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor.

Aniden bastıran yağışa zaman zaman sürücüler hazırlıksız yakalanıyor.

Kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden sürücüler kar yağışı sebebiyle kaza yapıyor.

Okulların tatil olmasını bilen çocuklar ise parklarda eğleniyor.


Etiketler: #kocaeli #kar yağışı #Kar

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