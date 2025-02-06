İstanbul'da kar yağışı etkili oldu: Araçlar yolda kaldı

İstanbul Başakşehir'de gece ve sabah saatlerinde yağan kar nedeniyle bazı araçlar yolda ilerleyemedi. İşlerine gitmek isteyen bazı yurttaşlarda karla kaplanan araçlarını temizledi.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu: Araçlar yolda kaldı
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için kar uyarısının ardından gece ve sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı gerçekleşti.

Başakşehir'de yağan kar nedeniyle yollar ve araçların üzerleri karla kaplandı. Başakşehir 4'üncü etapta sabah işine gitmek isteyen bir araç sürücüsü karla kaplanan yolda ilerleyemedi. Bir kişi aracın arka kısmına oturarak aracı hareket ettirmeye çalışsa da sürücü başarılı olamadı.

İşlerine gitmek için evlerinden çıkan bazı yurttaşlar da araçlarının karla kaplı olduğunu gördü. Sürücüler araçlarını temizlemek için çaba sarf etti.

Aracını temizleyen Nurullah Yıldırım, "İşe gideceğiz. Aracımız karla kaplı olduğu için temizliyoruz. Yollar açık ama aracımızı karlı gördüğümüz için temizliyoruz. Aracımızı temizledikten sonra yola çıkacağız" dedi.

 


Etiketler: #Başakşehir #kar yağışı

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