Aniden şerit değiştiren otomobile arkadan çarptı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Manavgat’ta aniden şerit değiştirdiği iddia edilen otomobile arkadan çarpan seyir halindeki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aniden şerit değiştiren otomobile arkadan çarptı: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:18

Antalya’nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde, yapay şelale istikametine seyir halindeki Ahmet K.’nın kullandığı 07 BHS 119 plakalı motosiklet, iddiaya göre aniden şerit değiştiren sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Tofaş marka otomobile arkadan çarptı.

Kazaya karışan otomobil durmayarak yoluna devam ederken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı yaralanmadan atlatan motosiklette yolcu olarak bulunan genç, kazanın meydana geldiği yere geldiklerinde sağ şeritteki otomobilin aniden önlerine kırdığını, duramayarak çarptıklarını dile getirdi.


Etiketler: #manavgat #otomobil #motosiklet

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