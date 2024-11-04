Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:59

Feci kaza, Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi, Külcüler Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi istikametine seyir halindeki İsmail A.’nın kullandığı 07 BJA 659 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada Osman Ö.’nün kullandığı 32 FM 609 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Otomobilde bulunanlar vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada araç sürücülerinden İsmail A. ile kamyonette yolcu olarak bulunan Ayşe Duru Ö. ve Şura K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #Antalya #manavgat

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