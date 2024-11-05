Manavgat’ta 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:46

Güncelleme: 05.11.2024 - 11:47

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

2 ayrı çalışma sonucunda 6 şüphelinin ‘tefecilik’ suçunu işlediği tespit edildi. Sabah erken saatlerde şüphelilerin adreslerine KOM ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tabancalara ait 3 şarjör, 19 tabanca fişeği, çok sayıda alacaklı kısmı boş senet ve alacak verecek konularına ait notlar ele geçirildi.