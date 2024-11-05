Manavgat’ta 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
2 ayrı çalışma sonucunda 6 şüphelinin ‘tefecilik’ suçunu işlediği tespit edildi. Sabah erken saatlerde şüphelilerin adreslerine KOM ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tabancalara ait 3 şarjör, 19 tabanca fişeği, çok sayıda alacaklı kısmı boş senet ve alacak verecek konularına ait notlar ele geçirildi.
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