Animatör, alev gösterisi yaparken kendini yaktı!

Ankara'da düzenlenen 'Yozgat Tanıtım Günleri'nde alevli gösteri yapan animatör, yüzü ile boynuna gelen alevlerle yaralandı.

DHA
30 Ekim 2022 Pazar, 11:55
Animatör, alev gösterisi yaparken kendini yaktı!
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Önceki gün Ankara'da yapılan 'Yozgat Tanıtım Günleri'nde 'Atlantik Sirk' grubu, katılımcılara gösteri yaptı. Gösteri sırasında bir animatörün püskürttüğü alevlerin başına gelmesi nedeniyle yüzü ve boynu yandı.

Yanan animatör, arkadaşlarının müdahalesi ile sahneden çıkarıldı.

"BİR ŞEY OLACAĞINI TAHMİN ETTİM"

Ailesi ile gösteriye gelen Abdulsamet Nazlı, sahneye de birkaç kez alev sıçradığını belirterek, "Amatörce bir gösteriydi. Bir şey olacağını tahmin ettim. O sırada video kaydı almaya başladım. Şovu yapan kişi, sahneden inerek çocuklara çok yakın bir yerde ağzından alev püskürttü. Tekrardan sahneye çıktığında boynundan yandığını gördüm. Yanmaya başladıktan sonra kendisi üfleyerek söndürmeye çalıştı. Ağzındaki yanıcı madde üstüne sıçradı ve daha fazla yanmaya başladı. O sırada şahsın boynu yüzü yandı" dedi. 


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