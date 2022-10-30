Mersin'de palet fabrikasında yangın!
Mersin'de bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 3 saat sonra kontrol altına alındı.
Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekipler, çevresindeki yerleşim yerlerinin yanı sıra yakındaki kömür deposuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen palet fabrikasındaki yangın söndürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA araçları da destek verdi.
Vali Ali Hamza Pehlivan ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yakından takip etti.
Yangın, ekiplerin ortak çalışması sonucu yaklaşık 3 saat sonra çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin, yapılan incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi.
Video Haberler
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Bunu yapmayanlar artık ücret ödeyecek
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stat ismi değişecek!
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı