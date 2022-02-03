Anıt çevresinde sevgi zinciri: Atatürk'e saldırı sonrası Samsunlular kol kola girdi!

03 Şubat 2022 Perşembe, 19:30

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na urgan asıldığına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi. Saldırganların anıtı urgan ile sarıp düşürmeyi planladıkları iddia edildi

2 kişinin emniyetteki sorgulamaları devam ederken, saldırıyı öğrenen yurttaşlar, Anıt Park'a akın etti. Yurttaşlar Atatürk anıtı önünde saldırıyı kınadı.

“MOBESELER NEREDEYDİ?”

Sözcü'nün haberine göre, anıt önünde açıklama yapan ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, olayın meydana geldiği yerin kentin ortasında bulunduğunu ve park içinde MOBESE kameraları olduğunu belirterek, “Biz buraya çelenk koymak istediğimizde bize iznimizin olmadığını ve MOBESE kameralarının bizi izlediğini söyleyen emniyete buradan soruyorum, bu araç buraya girerken, ipleri bağlarken MOBESE'ler neredeydi? Güvenlik güçleri neredeydi? Samsun yöneticileri bu anıtı koruyamıyorsa Samsun halkı Ata'sını da heykelini korur. Bu gece burada anıt nöbetindeyiz” diyerek saldırıyı kınadı.

“NÖBET TUTULACAK”

CHP İl Başkanı Fatih Türker ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy da yaptıkları konuşmalarda olayın takipçisi olduklarını söyledi. Grup “Mustafa Kemal'in askerleriz” diye sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Grup daha sonra heykel etrafında güvenlik halkası oluşturdu. ADD, akşam 20.00'da anıtta nöbete başlayacağını açıkladı.