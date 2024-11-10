Yayınlanma: 10.11.2024 - 09:08

Güncelleme: 10.11.2024 - 09:08

Bugün, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve saygılarını sunmak için Anıtkabir’e akın edecek. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri...

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

"Anıtkabir, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün vefatının 86'ncı yıl dönümü olan 10 Kasım 2024 Pazar günü resmi tören bitimini müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır."

Normal günlerde Anıtkabir ziyaret saatleri kaçtan kaça kadar?

01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00 olarak belirlendi.

Barış Parkı: Anıtkabir’in yeşil alanı Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” özdeyişinden ilham alınarak, yabancı ülkelerden ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden getirilen fidanlarla oluşturulmuştur. Bu nedenle adına Barış Parkı denilmiştir.

Aslanlı Yol: Gençlik Caddesi nizamiye girişinden Aslanlı Yol’a olan mesafe 600 metre olup, yaklaşık 12 dakikada yürünebilmektedir. Aslanlı Yol’a, 26 basamaklı geniş merdivenlerden ulaşılır, 262 metre uzunluğundaki yol boyunca sağda ve solda 12’şer adet Aslan heykeli mevcuttur.

Hürriyet Kulesi: Kule içerisinde Anıtkabir’in inşaat çalışmalarını gösteren fotoğraf sergisi ile inşaatta kullanılan taş örnekleri bulunmaktadır.

İstiklal Kulesi: Kule içinde Anıtkabir maketi yer almakta ve fotoğraflarla Anıtkabir tanıtılmaktadır.

Mehmetçik Kulesi: Kule içerisinde 60 kişi kapasiteli “sinevizyon salonu” bulunmaktadır. Burada Atatürk ve Anıtkabir ile ilgili belgesel filmler gösterilmektedir.

Zafer Kulesi: Kulenin içinde Atatürk’ün naaşını taşıyan top arabası sergilenmektedir.

İsmet İnönü Lahdi: 2. Cumhurbaşkanımız ve Batı Cephesi komutanı İsmet İnönü’nün sembolik lahdi bulunmaktadır. Mezar odası lahdin altındadır.

Barış Kulesi: Kulenin içerisinde Atatürk’ün 1935-1938 yılları arasında kullandığı Lincoln marka tören ve makam otomobilleri sergilenmektedir.

23 Nisan Kulesi: Kule içerisinde Atatürk’ün 1936-1938 yılları arasında kullandığı Cadillac marka özel otomobili sergilenmektedir.

Bayrak Direği: 33,5 metre uzunluğunda olup, Türk asıllı Amerikan vatandaşı Nazmi Cemal tarafından 1946’da Anıtkabir’e hediye edilmiştir.

Misakı Milli Kulesi: Kule içerisinde törenlerde Anıtkabir Özel Defteri’nin imzalandığı kürsü ile Anıtkabir’e yapılan üst düzey ziyaretlerin fotoğraflarının sergilendiği 2 adet pano yer almaktadır. Burası aynı zamanda Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin girişidir.

İnkılap Müzesi: Atatürk’ün kıyafetleri ve kendisine hediye edilen objeler yer almaktadır.

Cumhuriyet Kulesi: Atatürk’ün balmumu heykeli ve orjinal çalışma masası yer almaktadır. Ayrıca bu kulede “Atatürk ve Kitap” konulu dokunmatik ekranlı bilgisayarlar bulunmaktadır.

Müdafai Hukuk Kulesi (Müze çıkışı): Anıtkabir ve Atatürk ile ilgili çeşitli kitaplar ve hediyelik eşyalar ziyaretçilere sunulmaktadır. Bu bölümde kartlı telefon hizmeti de verilmektedir.

Mozole: Mozole cephesinde, solda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi sağda ise Onuncu Yıl Nutku altın varak harflerle yazılmıştır. Mozole tavanına 15-16. Yüzyıl Osmanlı halı ve kilim motifleri altın, gümüş ve sedefle işlenmiştir. Burada yer alan sembolik lahit 40 ton ağırlığında yekpare mermerdir.

Dinlenme Salonu: Müzemizi ziyaretinizin öncesinde ve sonrasında burada dinlenebilirsiniz. Sıcak soğuk içecekler ile yiyecek çeşitleri satılmaktadır. Kartlı telefon hizmeti de verilmektedir.