Anıtkabir ziyaret saatleri 2023: Anıtkabir saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?

Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:52

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:52

Anıtkabir, özellikle milli bayramlarda ziyaretçi akınına uğruyor. Anıtkabir ziyaret saatleri yurttaşlar tarafından araştırılıyor.



ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında. Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında. Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00

01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında. Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00

ANITKABİR NEREDE?

Anıtkabir, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alıyor. Anıtkabir, eski adı Rasattepe olan ve günümüzde Anıttepe olarak adlandırılan 906 m rakımlı tepede bulunuyor. Mebusevleri Mahallesi'nde, Akdeniz Caddesi numara 31'de bulunur.





