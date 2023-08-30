Anıtkabir ziyaret saatleri 2023: Anıtkabir saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?
Anıtkabir ziyaretleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gündeme geldi. Anıtkabir saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?
Anıtkabir, özellikle milli bayramlarda ziyaretçi akınına uğruyor. Anıtkabir ziyaret saatleri yurttaşlar tarafından araştırılıyor.
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında. Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30
15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında. Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00
01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında. Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00
ANITKABİR NEREDE?
Anıtkabir, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alıyor. Anıtkabir, eski adı Rasattepe olan ve günümüzde Anıttepe olarak adlandırılan 906 m rakımlı tepede bulunuyor. Mebusevleri Mahallesi'nde, Akdeniz Caddesi numara 31'de bulunur.
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