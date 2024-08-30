Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları: Bu kez kısa sürdü

Yayınlanma: 30.08.2024 - 12:31

Güncelleme: 30.08.2024 - 12:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

ANITKABİR'DE YİNE AYNI SLOGAN

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne yürüdüğü sırada bir grup tarafından 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı.

Önceki yıllara göre bu kez daha küçük bir grup tarafından atılan slogan, beklediği desteği alamayınca kısa sürdü.

Slogan atanları selamlayan Erdoğan, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

2019'dan beri Anıtkabir'deki resmi törenler sırasında avluya alınan bir grup tarafından Erdoğan lehine sloganlar atılıyor. Dana önce 2019'daki 10 Kasım, 2020'deki 30 Ağustos ve 29 Ekim ile geçen sene 29 Ekim'de devlet erkanının katıldığı resmi törenlerde Anıtkabir avlusuna alınan bir grup Erdoğan lehine tezahüratlar yapmıştı.

