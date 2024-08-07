Yandaş Akit’in hedefinde bu sefer de ‘türbanlı kadınlar’ var: ‘Şükür için Anıtkabir’i seçiyorlar’
Yandaş Akit TV koordinatörü Coşkun, bu kez de başörtülü kadınları Anıtkabir paylaşımları üzerinden hedef aldı.
Yandaş Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu sefer de başörtülü kadınları hedef aldı.
Kadınları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’de yaptıkları paylaşımlar üzerinden hedef alan Coşkun, şunları yazdı:
“Kemalizm son yıllarda o kadar normalleştirildi ve meşrulaştırıldı ki; AK Parti ile haklarına kavuşan türbanlı kadınlar bile şükür için Anıtkabiri seçiyor.. Stockholm sendromu mu Celladına aşık olmak mı? Hafıza kaybı mı?
Kemalizm son yıllarda o kadar normalleştirildi ve meşrulaştırıldı ki; AK Parti ile haklarına kavuşan türbanlı kadınlar bile şükür için Anıtkabiri seçiyor.. Stockholm sendromu mu— Muharrem Coşkun (@muharice) August 7, 2024
Celladına aşık olmak mı?
Hafıza kaybı mı? pic.twitter.com/SoJGqK9mhY
Editör notu: Paylaşımda yapılan yazım hataları aynen bırakılmıştır.
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