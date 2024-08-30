Devlet erkanından 30 Ağustos'ta Anıtkabir ziyareti: Erdoğan yine 'Türkiye Yüzyılı' dedi

Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:31

Güncelleme: 30.08.2024 - 11:24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük zaferin 102. yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI, YİNE 'TÜRKİYE YÜZYILI' DEDİ

Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Büyük bir inancın ve zorlu mücadelelerin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."